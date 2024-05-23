«Кардинальное переобувание»: раскрыта причина смены прически и цвета волос Насти Ивлеевой

Музыкальный продюсер Павел Рудченко прокомментировал кардинальную смену образа блогера Анастасии Ивлеевой. Девушка из яркой блондинки внезапно превратилась в шатенку, сделала короткую стрижку и начала комментировать политические события в России.

По мнению продюсера, таким образом блогерша попыталась отвлечь внимание от скандальной истории с организованной ей «голой» вечеринкой.

«Она не только старается изменить информационное поле вокруг себя, то есть начинает увлекаться политикой, едет на Донбасс, показывает свое отношение. Но еще и визуально меняет образ. Мне кажется, с этим связано кардинальное переобувание данного артиста», — пояснил Рудченко в беседе с NEWS.ru.

Продюсер выразил уверенность, что Ивлеева пытается показать зрителям, что изменилась после скандала и пытается навсегда стереть образ, который ассоциируется с «голой» вечеринкой.

«Она хочет, чтобы у людей не было даже ассоциаций с той Ивлеевой, которая была организатором такой скандальной вечеринки», — заключил Рудченко.