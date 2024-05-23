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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 мая 2024, 13:56
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«Кардинальное переобувание»: раскрыта причина смены прически и цвета волос Насти Ивлеевой

Продюсер Рудченко уличил ставшую брюнеткой Настю Ивлееву в «переобувании».
«Кардинальное переобувание»: раскрыта причина смены прически и цвета волос Насти Ивлеевой

© Starface.ru

Музыкальный продюсер Павел Рудченко прокомментировал кардинальную смену образа блогера Анастасии Ивлеевой. Девушка из яркой блондинки внезапно превратилась в шатенку, сделала короткую стрижку и начала комментировать политические события в России.

По мнению продюсера, таким образом блогерша попыталась отвлечь внимание от скандальной истории с организованной ей «голой» вечеринкой.

«Она не только старается изменить информационное поле вокруг себя, то есть начинает увлекаться политикой, едет на Донбасс, показывает свое отношение. Но еще и визуально меняет образ. Мне кажется, с этим связано кардинальное переобувание данного артиста», — пояснил Рудченко в беседе с NEWS.ru.

Продюсер выразил уверенность, что Ивлеева пытается показать зрителям, что изменилась после скандала и пытается навсегда стереть образ, который ассоциируется с «голой» вечеринкой.

«Она хочет, чтобы у людей не было даже ассоциаций с той Ивлеевой, которая была организатором такой скандальной вечеринки», — заключил Рудченко.

«Кардинальное переобувание»: раскрыта причина смены прически и цвета волос Насти Ивлеевой

© Telegram-канал Анастасии Ивлеевой

Ранее телеведущая Ольга Бузова «наградила» Настю Ивлееву званием «Кринж 2024 года». По мнению артистки, именно организатор «голой» вечеринки как никто другой заслуживает этой номинации.

Источник фото:Starface.ru
Источник:NEWS.ru
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Настя Ивлеева
стрижка
имидж
скандал