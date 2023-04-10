44-летняя актриса Ирина Пегова в откровенном платье зажигательно станцевала на публике

Звезда сериала «Моя мама – шпион» Ирина Пегова за последние несколько месяцев смогла сильно похудеть. По большей части, в сбросе веса ей помогло новое хобби – бально-спортивные танцы. 44-летняя актриса активно тренируется в зале с партнером, занимается спортом, чтобы выполнять сложные элементы, а результаты показывает на турнирах. В начале апреля она вновь отправилась на соревнования и похвасталась выступлением в социальных сетях.

Пегова отдает предпочтение латино-американской программе танцев, а она предполагает весьма откровенные наряды, яркий макияж и автозагар. В арсенале актрисы уже есть несколько платьев для выступлений, среди них розовое с юбкой из бахромы, а также короткое черное с темно-синими блестящими элементами. В одном из них она продемонстрировала ча-ча-ча, а в другом румбу.

Поклонники от пластики и мастерства Ирины пришли в восторг. В комментариях под постом они оставили десятки лестных слов актрисе, отмечая, что она не только прекрасно выглядит, но и выполняет весьма сложные элементы, как настоящий профессионал.