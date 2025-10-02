Опубликовано 02 октября 2025, 12:241 мин.
Караулова улетела из РФ после появления Диброва в «Кто хочет стать миллионером?»
© Starface.ru
Ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова улетела из России. Она призналась, что решила отдохнуть в Европе.
В личном блоге Караулова поделилась кадрами из столицы Португалии Лиссабона.
На снимке Юлианна позирует на фоте городской панорамы в светло-розовых брюках свободного кроя и серой блузке без рукавов. Образ она дополнила черными очками и сумкой, а для удобства передвижения надела кеды.
Судя по всему, Лиссабон Карауловой понравился, так как она оставила под постом лаконичную запись: «Я вернусь».
Ранее сообщалось, что телеведущий Дмитрий Дибров вернулся в шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Продюсер Павел Рудченко предположил, что такие перемены связаны с интересом публики.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева