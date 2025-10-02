Караулова улетела из РФ после появления Диброва в «Кто хочет стать миллионером?»

Ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова улетела из России. Она призналась, что решила отдохнуть в Европе.

В личном блоге Караулова поделилась кадрами из столицы Португалии Лиссабона.

На снимке Юлианна позирует на фоте городской панорамы в светло-розовых брюках свободного кроя и серой блузке без рукавов. Образ она дополнила черными очками и сумкой, а для удобства передвижения надела кеды.

Судя по всему, Лиссабон Карауловой понравился, так как она оставила под постом лаконичную запись: «Я вернусь».