Опубликовано 02 октября 2025, 12:24
1 мин.

Караулова улетела из РФ после появления Диброва в «Кто хочет стать миллионером?»

© Starface.ru

Ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова улетела из России. Она призналась, что решила отдохнуть в Европе.

В личном блоге Караулова поделилась кадрами из столицы Португалии Лиссабона.

На снимке Юлианна позирует на фоте городской панорамы в светло-розовых брюках свободного кроя и серой блузке без рукавов. Образ она дополнила черными очками и сумкой, а для удобства передвижения надела кеды.

Судя по всему, Лиссабон Карауловой понравился, так как она оставила под постом лаконичную запись: «Я вернусь».

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее сообщалось, что телеведущий Дмитрий Дибров вернулся в шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Продюсер Павел Рудченко предположил, что такие перемены связаны с интересом публики.

