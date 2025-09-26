«Очень многим нравился»: почему Диброва вернули в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Телеведущий Дмитрий Дибров вернулся в шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале, но его роль в передаче остается загадкой до юбилейного выпуска. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Павел Рудченко предположил, с чем связаны такие перемены.

Для начала продюсер отметил, что Дмитрию нужно иметь определенную работу. Тем более это знакомый ему канал.

«Он действительно топовый герой, его знают как бессменного ведущего шоу до времен Юлианны Карауловой. Дибров, конечно, в кресле ведущего очень многим нравился. С тех пор к Карауловой многие относятся скептически. Но я думаю, что Первый канал задумал определенную игру. Возможно, они будут чередовать ведущих. Поэтому их показывают вдвоем», – поделился Рудченко.

Павел предположил, что идея пришла в голову креативным директорам канала.

«Один имеет определенный интерес у публики, является публичной персоной и бессменным ведущим – Дмитрий Дибров. Конечно, развод повлиял на инфоповоды, о нем стали чаще говорить и вспоминать. И Караулова уже нравится многим зрителям, рассмотрели в ней неплохого ведущего. Думаю, что они видят тандем. По очереди будут вести данное шоу», – добавил продюсер.

Ранее мы писали подробности о возвращении Диброва в телевизионную программу.