Караулова не стала скрывать, как Пугачева и Фадеев довели ее до слез

Певица Юлианна Караулова рассказала, что артистка Алла Пугачева и продюсер Максим Фадеев однажды довели ее до слез на проекте «Фабрика звезд». Это случилось после того, как начинающая исполнительница с другой участницей Еленой Кукарской расслабились в звездном доме.

Подробности Караулова привела в интервью с ведущей Яной Чуриковой, которое опубликовано в ее YouTube-канале.

По словам певицы, психолог дала настойку, от которой она опьянела. После этого вместе с Кукарской Караулову «вызвали на ковер».

Разговор с руководством проходил за пределами дома.

«Я помню, мы сидим. Сначала заходит Алла Борисовна, с ноги открывает дверь, с сигареткой… Дальше заходит Макс и просто покрывает нас трехэтажным матом… Мы разрыдались обе», - вспомнила Караулова.

Фадеев потребовал помыть головы, накраситься и красиво одеться, а затем идти работать. Участницы проекта так и поступили. Караулова отметила, что действительно в тот момент порой не красилась и была, как дома.

Ранее она рассказывала о ссоре с певицей Викторией Дайнеко на проекте.