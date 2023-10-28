Караулова эмоционально высказалась в шоу «Фантастика»

Второй сезон музыкального шоу «Фантастика» стартовал 27 октября. В первом выпуске принимают участие 10 артистов, один из которых вывел Юлианну Караулову на яркие эмоции.

Оказалось, что персонаж Розы Марковны Кляк уже появлялся в первом сезоне, но в исполнении Карауловой. В этот раз бабуля исполнила популярный трек Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза».

После выступления таинственной участницы Караулова не смогла сдержать эмоции и ревностно прошлась по певице. В шутку Юлианна назвала ее «крысой», после чего участница пообещала появляться в других костюмах. Кроме того, она попросила Караулову не относиться к ней, как к своему бывшему.

«Я отношусь к вам, как к новой своего бывшего, которая пришла и надела мои платья. Носим ношенное?», — передает слова Карауловой Kp.ru.

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