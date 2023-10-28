«Одноразовое питание»: Ольга Бузова заявила о голоде на съемках в Китае

Певица Ольга Бузова призналась, что голодает на съемках в Китае, об этом сообщает Газета.Ru.

Сейчас певица находится на съемках нового телешоу в Китае. Она рассказала, что ее рацион стал отличаться от привычного. Все из-за того, что ей хочется спать в случае, если она сытно поест.

«Мое идеальное пятиразовое питание, которого я придерживалась в Москве, тут невозможно. Поэтому я не завтракаю, в семь утра мне это сделать сложно. На площадке я тоже не могу есть то, что там дают. Не потому что я привереда, а потому что я не люблю есть до кадра», — рассказала она.

По словам Бузовой, сейчас она ест лишь несколько раз в день, пропуская завтрак и совмещая обед с ужином.

«Поэтому у меня получается легкий перекус днем и полноценный ужин-обед. Как-будто бы одноразовое питание», — рассказала певица.

Напомним, об участии в телешоу, которое снимается в Китае, уже рассказал Филипп Киркоров. Ведущими проекта стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Ранее мы писали о том, что Бузова заявила о готовности сниматься в постельных сценах и предупредила мужчин.