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16:46, 31 марта 2023
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Караулила у гостиницы: с Авраамом Руссо случилось несчастье во время частного концерта в Ярославле

Преследует в последнее время: певец Авраам Руссо знает, кто мог его ограбить в Ярославле.

Караулила у гостиницы: с Авраамом Руссо случилось несчастье во время частного концерта в Ярославле

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Певца Авраама Руссо ограбили после частного выступления в Ярославле. Артист считает, что виновата поклонница – она преследует исполнителя в последнее время и караулила у гостиницы.

После концерта артист с коллективом направился на ужин в одно из заведений города. В машине остались личные вещи: кофр с костюмом, браслеты, кольца, кулон.

Выйдя из ресторана, он обнаружил, что у автомобиля разбито стекло и похищена сумка с вещами.

«Больше всего жаль браслет: мне его старшая дочь на День защитника Отечества подарила», - сказал музыкант сайту mk.ru.

Руссо считает, что злоумышленник «хотел получить личную вещь артиста, трофей». Найти его быстро не удалось – камер видеонаблюдения на парковке не было.

Ранее сообщалось, что Руссо попал в больницу для обследования.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:mk.ru
Теги:
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