Караулила у гостиницы: с Авраамом Руссо случилось несчастье во время частного концерта в Ярославле

Певца Авраама Руссо ограбили после частного выступления в Ярославле. Артист считает, что виновата поклонница – она преследует исполнителя в последнее время и караулила у гостиницы.

После концерта артист с коллективом направился на ужин в одно из заведений города. В машине остались личные вещи: кофр с костюмом, браслеты, кольца, кулон.

Выйдя из ресторана, он обнаружил, что у автомобиля разбито стекло и похищена сумка с вещами.

«Больше всего жаль браслет: мне его старшая дочь на День защитника Отечества подарила», - сказал музыкант сайту mk.ru.

Руссо считает, что злоумышленник «хотел получить личную вещь артиста, трофей». Найти его быстро не удалось – камер видеонаблюдения на парковке не было.

Ранее сообщалось, что Руссо попал в больницу для обследования.