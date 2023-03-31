53-летний певец Авраам Руссо вновь попал в больницу

Несколько лет назад на Авраама Руссо было совершено покушение, после которого у артиста остались множественные травмы, дающие о себе знать до сих пор. В прошлом году певец перенес тяжелейшую операцию по шунтированию вены, чтобы восстановить циркуляцию крови. А недавно ему вновь пришлось оказаться в больнице.

По признанию 53-летнего вокалиста, за его случай не хотели браться, так как не могли дать гарантий, что хирургическое вмешательство пройдет хорошо. В итоге осложнения действительно появились. Ему пришлось продолжать лечение, соблюдать диеты и рекомендации врачей, пока вдруг не произошло чудо – вена перестала воспаляться и стала нормально функционировать.

«Врачи говорят, что это чудо. Кстати, это не первое такое врачебное чудо в моей жизни. Ранее мне делали пересадку нерва, и в успех той операции тоже никто не верил», - поделился Руссо с изданием kp.ru.

После операции артист вновь лег в больницу, но уже ради обследования, которое показало, что у него все в порядке. Сейчас Авраам Руссо нисколько не жалеет, что решился лечь под нож хирурга, но до предложения врача он много сомневался. Ему сказали, что он может продолжать жить без изменений или же рискнуть и попытаться улучшить состояние. В итоге произошло еще одно чудо, и сейчас певец чувствует себя прекрасно.

Ранее стало известно, что актер Александр Олешко получил травму прямо по пути в театр.