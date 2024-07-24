«Караты не считал, но она довольна»: Эмин Агаларов рассказал о подарке жене на вторую свадьбу

Певец Эмин Агалараво поделился подробностями второй свадьбы с Аленой Гавриловой и рассказал о подарке ей. По словам исполнителя, жена «очень довольна» презентом.

Подробности сообщает Woman.ru.

«Это что-то блестящее, караты я не считал, но она очень довольна», - сообщил артист.

Певец признался, что сначала у него была первая свадьба с Гавриловой, затем они расстались и потом мужчина снова начал ухаживать за бывшей супругой. Агаларов заявил: «как настоящий мужчина» он сделал избраннице предложение.

«И опять на ней женился. Раз она согласилась, значит, я сказал ей что-то правильное», — смеялся Эмин.

Ранее он впервые подтвердил вторую свадьбу. Напомним, торжество состоялось этой весной в атмосфере полной секретности. 23 июля на фестивале в Баку Агаларов говорил, что женился, так как очень любит жену. Общую дочь пара не выводит в свет.