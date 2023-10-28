Капельница и скорая помощь: что случилось с Клавой Кокой

Клава Кока призналась в своем личном блоге в проблемах со здоровьем. Оказалось, что из-за этого певица даже не смогла прийти на важные съемки.

По ее словам, у нее поднялась температура до 38,5°C, а затем ее состояние ухудшилось. Клава Кока вызвала скорую помощь и опубликовала фотографию, на которой она лежит под капельницей. Она призналась, что впервые за всю свою карьеру не смогла поехать на работу.

Отмечается, что из-за своего плохого самочувствия Клава Кока пропустила съемки финала шоу «Конфетка» на ТНТ.

Артистка также посоветовала своим поклонникам беречь свое здоровье и поблагодарила их за заботу и поддержку.

Напомним, что в октябре певица раскрыла информацию о своем возлюбленном. Им стал блогер Александр Поверин, пишет Газета.Ru.

Ранее мы писали, что вдова Алексея Янина впервые рассказала о его болезни.