Актер Сергей Никоненко призвал Ивана Урганта пойти на СВО, чтобы искупить вину

Актер Сергей Никоненко обратился к шоумену Ивану Урганту с призывом пойти на СВО. Таким образом, считает народный артист, ведущий искупит свою вину.

Слова Никоненко приводит издание «Абзац».

«Я хочу сказать лично Ване Урганту: «Возьми автомат, пойди на СВО и таким образом искупи свою вину», - сказал он, отреагировав на помощь шоумена хоспису.

По мнению артиста, ведущий своим поступком хочет «обелить» репутацию. Никоненко считает, что, люди, как Ургант, «были подонками и остались подонками».

Ургант уехал из России в 2022 году. Он не появляется в эфире, зарабатывает ведением частных мероприятий.

10 апреля шоумен выложил пост, в котором сообщил о помощи хоспису. Ургант пожертвовал 1 млн рублей.