Опубликовано 11 апреля 2024, 19:15
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Актер Сергей Никоненко призвал Ивана Урганта пойти на СВО, чтобы искупить вину
© Maria Laura Antonelli / Avalon/Photoshot/East News
Актер Сергей Никоненко обратился к шоумену Ивану Урганту с призывом пойти на СВО. Таким образом, считает народный артист, ведущий искупит свою вину.
Слова Никоненко приводит издание «Абзац».
«Я хочу сказать лично Ване Урганту: «Возьми автомат, пойди на СВО и таким образом искупи свою вину», - сказал он, отреагировав на помощь шоумена хоспису.
По мнению артиста, ведущий своим поступком хочет «обелить» репутацию. Никоненко считает, что, люди, как Ургант, «были подонками и остались подонками».
Ургант уехал из России в 2022 году. Он не появляется в эфире, зарабатывает ведением частных мероприятий.
10 апреля шоумен выложил пост, в котором сообщил о помощи хоспису. Ургант пожертвовал 1 млн рублей.
Источник фото:Maria Laura Antonelli / Avalon/Photoshot/East News
Источник:Издание «Абзац»
Автор:Лилия Караева