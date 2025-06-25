«Каникулы или очередной побег?»: отдых Галкина* и Пугачевой в Риме вызвал шквал критики

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) уехал в Рим вместе с женой Аллой Пугачевой. Снимки с отдыха возмутили подписчиков пародиста: его раскритиковали за отъезд из Израиля в разгар боевых действий.

После отъезда из России звездные супруги обосновались в Израиле. Однако, как только там начинались какие-то волнения, они уезжали в другие страны. В последнее время Пугачева и Галкин* находились на Кипре.

Пользователей возмущает, что артист снова покинул страну, которую неоднократно хвалил и поддерживал.

«Каникулы? Или очередной побег???»; «В вашей любимой стране Израиле война идет, а вы вместо того, чтобы защищать свои земли и поддерживать свой народ на отдых поехали? Вот это любовь я понимаю»; «А что не в Израиле каникулы проводите?», — в ироничной форме написали комментаторы.

Напомним, сейчас артисты находятся в Риме. 76-летняя Примадонна решила сфотографировать Галкина* для соцсетей, однако случайно сняла видео. На кадрах ее 49-летний муж позировал на крыше, а Пугачева советовала ему как лучше встать.

Ранее поклонники Аллы Пугачевой потребовали от нее реакции на атаки Израиля на Иран. Однако никаких заявлений от певицы не последовало.

*признан иноагентом на территории РФ