Блогер Елена Блиновская запросила разрешение на звонки и свидания в СИЗО

Блогер Елена Блиновская запросила разрешение на звонки и свидания с семьей в СИЗО. Об этом сообщила адвокат Наталия Сальникова. Подробности передает агентство РИА Новости.

По словам правозащитницы, ответ следователь должен будет дать на этой неделе. Однако она считает, что «королеве марафонов» будет отказано общаться и видеться с родными, пока она находится в камере.

«Когда следователь согласен, они быстро выдают (разрешение – прим. «Страсти»)», - пояснила адвокат Сальникова.

Также недавно появилась информация, что в СИЗО у Блиновской появились проблемы с ментальным здоровьем. Сообщалось, что у нее случился нервный срыв, после которого она впала в депрессию. Однако это опровергла ее юрист. Наталия заявила, что эти новости не соответствуют действительности, и состояния Елены оценивается как нормальное. К слову, в СИЗО блогер попала после того, как нарушила условия домашнего ареста.

Ранее в деле Елены Блиновской появился фигурант, который помогал незаконно переводить деньги.