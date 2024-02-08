Камилу Валиеву убрали с афиш шоу команды Тутберидзе после дисквалификации CAS

Команда тренера Этери Туберидзе убрала со своих афиш фигуристку Камилу Валиеву после новости о дисквалификации спортсменки. На это обратил внимание Sports.ru.

Афиши были опубликованы после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Валиеву на четыре года. На них содержится информация о мероприятии без Камилы Валиевой и других спортсменок: Анны Щербаковой, Алины Загитовой, Софьи Акатьевой и Аделии Петросян. При этом девушки присутствуют на более ранних афишах.

Накануне в соцсетях команда Тутберидзе анонсировала шоу, которое пройдет 6 апреля в Пензе. Еще одно выступление состоится 2 апреля в Новосибирске.

В конце января спортивный арбитражный суд (CAS) вынес жесткий вердикт по делу Камилы Валиевой. Ее отстранили на четыре года от соревнований, а также аннулировали все победы с 2021 года. Разбирательства начались два года назад, когда фигуристку обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде в Пекине.

Ранее фигуристка Камила Валиева в Спортивном арбитражном суде (CAS) заявляла, что вещество триметазидин могло попасть в организм через десерт, приготовленный дедушкой. О соответствующей версии стало известно после публикации мотивировочной части решения.