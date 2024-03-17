Алексей Ягудин заявил о странностях в деле фигуристки Камилы Валиевой. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

Алексей Ягудин работал комментатором на Олимпийских играх в Пекине, где выступала Камила Валиева. По словам фигуриста, он беседовал со спортсменкой после того, как у нее обнаружили допинг.

«Я общался с ней за сутки до оглашения вердикта. Мы разговаривали с ней, она рассказывала, как проходили допросы. До слез ситуация. Я видел, что происходило и во время Олимпиады в Пекине. Я понимал, что это какая-то нескончаемая внутренняя боль», — рассказал он.

Четырехкратный чемпион мира признался, что не ожидал такого строго наказания для Валиевой. В то же время он рассказал, что в деле фигуристки слишком много несостыковок.

«Не верю, что она сама принимала это. Очень много вопросов, на которые мы не можем найти ответы. Например, если этот препарат принимал дедушка, почему он отказался выступать в суде? Как происходило то, как боролись за Камилу в суде?» — задался вопросом он.

Ранее мы писали о том, что Тарасова извинится перед Тутберидзе, если узнает правду о деле Камилы Валиевой.