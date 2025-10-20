Каменщик из Петербурга собирается подать встречный иск к певцу Филиппу Киркорову

Каменщик из Петербурга Георгий Барановский собирается подать встречный иск к певцу Филиппу Киркорову. Он намерен оспорить требования артиста. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В июне 2025 года Филипп подал в суд на предпринимателя, который занимался ремонтом в его доме. Певец остался недоволен выполненной работой и потребовал вернуть ему 10 млн рублей. Причем, по словам Георгия, Киркоров лично контролировал процесс и говорил, что ему все нравилось.

Отметим, что в иске певца указаны дефекты на поверхностях, появившиеся из-за некачественных материалов и неправильного монтажа. Однако каменщик не согласен с обвинениями. Он заявил, что его бригадой была выполнена работа на 13 млн рублей, но в августе 2024 года возникли проблемы с допуском на объект, поэтому не удалось завершить проект.

Барановский сомневается в результатах строительно-технической экспертизы, поэтому намерен добиваться мнения независимых экспертов. Также он не исключает, что может помириться с Филиппом.

«Помириться мы можем, доделать проект – мое святое дело», - заявил предприниматель.

