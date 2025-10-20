«Это она ему в день рождения такой подарок сделала?»: Киркоров вступился за раскритикованного Собчак Баскова

Певец Филипп Киркоров не согласился с журналисткой Ксенией Собчак, которая раскритиковала стиль Николая Баскова. Телеведущая посоветовала артисту ровняться на своего коллегу Филиппа, но сам исполнитель хита «Зайка моя» так и не считает. Подробности узнал сайт «Страсти».

В Государственном Кремлевском дворце состоялся концерт по случаю дня рождения телеканала МУЗ-ТВ. На сцене выступил Филипп Киркоров, который после поговорил с журналистами и прокомментировал актуальные новости. Так, он высказался о критике стиля Николая Баскова. Услышав, что Собчак негативно высказалась о пиджаках артиста, Филипп усомнился, что такое могла сказать Ксения.

«Коле очень по-моему все идет. Это она ему в день рождения такой подарок сделала? Может, это была не Ксения, а искусственный интеллект? Сейчас же все меняют — лица, голоса. Коля может обидеться, а Ксения этого даже не говорила. Сейчас же это кругом. Тебя заменяют, подделывают аудио, видео. Я вообще в шоке. Искусственный интеллект — это и хорошо, и очень плохо, потому что это ужас, когда тебя могут заменить, вставить твое лицо, тело в любую какую-то экстремальную ситуацию. Ходи потом оправдывайся. А репутация дороже всего, а тебе ее уже запятнали. А самое главное, что нет закона, который защищает тебя от этих посягательств на твой имидж, образ», — заявил Филипп.