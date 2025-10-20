«Это она ему в день рождения такой подарок сделала?»: Киркоров вступился за раскритикованного Собчак Баскова
© Starface.ru
Певец Филипп Киркоров не согласился с журналисткой Ксенией Собчак, которая раскритиковала стиль Николая Баскова. Телеведущая посоветовала артисту ровняться на своего коллегу Филиппа, но сам исполнитель хита «Зайка моя» так и не считает. Подробности узнал сайт «Страсти».
В Государственном Кремлевском дворце состоялся концерт по случаю дня рождения телеканала МУЗ-ТВ. На сцене выступил Филипп Киркоров, который после поговорил с журналистами и прокомментировал актуальные новости. Так, он высказался о критике стиля Николая Баскова. Услышав, что Собчак негативно высказалась о пиджаках артиста, Филипп усомнился, что такое могла сказать Ксения.
«Коле очень по-моему все идет. Это она ему в день рождения такой подарок сделала? Может, это была не Ксения, а искусственный интеллект? Сейчас же все меняют — лица, голоса. Коля может обидеться, а Ксения этого даже не говорила. Сейчас же это кругом. Тебя заменяют, подделывают аудио, видео. Я вообще в шоке. Искусственный интеллект — это и хорошо, и очень плохо, потому что это ужас, когда тебя могут заменить, вставить твое лицо, тело в любую какую-то экстремальную ситуацию. Ходи потом оправдывайся. А репутация дороже всего, а тебе ее уже запятнали. А самое главное, что нет закона, который защищает тебя от этих посягательств на твой имидж, образ», — заявил Филипп.
По словам певца, Басков для него близкий друг, поэтому ему не жалко жертвовать ему что-то из своего гардероба. Вот только размер у них разный.
«Я, помнится, подарил ему запонки свои очень дорогие на какой-то его день рождения. А так я бы с ним поделился всем, потому что он мой близкий друг. Но размерчик у нас разный», — поделился артист.
А вот на день рождения Киркоров ничего не подарил другу. Оказалось, что праздник Николай не устраивал, поэтому коллега решил и не покупать подарок.
«Он как всегда зажал свой день рождения. Но сказал, что готовится к юбилею. Вот сохранил все подарки, накопим денежку и подарим на 50 лет. А раз зажал день рождения, то и подарка ему не будет», — отметил Филипп.
Телеверсию концерта «День Рождения МУЗ-ТВ в Кремле» смотрите 25 октября в 20:00 на МУЗ-ТВ.
