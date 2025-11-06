«Калугина 2025 года»: певица Алсу поразила поклонников неожиданной сменой образа

Певица Алсу удивила своих поклонников, выложив в своем личном блоге новое видео, на котором она предстала в неожиданном образе. Артистка показала себя с короткими и кудрявыми волосами шоколадного цвета.

Пока многие переживали, что в жизни исполнительницы случилось нечто, что заставило ее резко сменить имидж, знающие люди объяснили, в чем дело. Певица просто примерила на себя парик ради роли в новогоднем ремейке фильма «Служебный роман».

Подписчики звезды тут же бросились гадать, какого именно персонажа исполнит певица в фильме. Одни решили, что это будет Людмила Калугина, которую в оригинале сыграла Алиса Фрейндрих, другие — что ее секретарь Людочка, в исполнении Лии Ахеджаковой.

«Неужели будет фильм с Алсу? Это же Верочка! Вызовите мне Новосельцева! Да?», «Вылитая Ахеджакова! Только не покидайте страну, пожалуйста, как она», «Людмила Прокофьевна — вы прекрасны!», «Калугина в 2025 году», «Это Верочка! Она любопытна как все женщины, и женственна, как все секретарши», — написали комментаторы.

Ранее мы писали, что Алсу появилась на юбилее «Русского радио» с вечерней сумкой стоимостью 549 тыс. 990 рублей.