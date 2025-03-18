Калашникова рассказала, что Киркоров мог заразиться COVID, сняв маску для фото

Певица Анна Калашникова рассказала, что народный артист РФ Бедрос Киркоров носил специальную маску от коронавируса, однако снимал ради фотографий с поклонниками. Не исключено, что таким образом он заразился COVID, который усугубил состояние здоровья и дал осложнения.

Об этом узнало издание mk.ru.

Калашникова работала с Бедросом Киркоровым на нескольких проектах, сидела с ним в жюри, часто виделась на мероприятиях. По словам певицы, он всегда уделял внимание молодежи, давал советы, шутил. Несмотря на больные ноги, Бедрос не отказывал поклонникам в фото.

«Я даже наблюдала такой случай – он ходил в специальной маске от COVID, но рискуя сам здоровьем, все равно снимал её, чтобы сделать совместные фото с фанатами, - рассказала Калашникова.

Она считает отношение Бедроса к поклонникам примером настоящей любви, которая, несмотря на риски, была сильнее.

Ранее стали известны подробности смерти 92-летнего отца Филиппа Киркорова. Ночью у артиста началась одышка, певец стал терять сознание. Находившаяся рядом сиделка делала ингаляцию и вводила кислород, однако лучше не становилось. Врачи приехали, когда состояние было критическим.