«Какую-то репутацию заработали»: Наталья Сенчукова высказалась о хейте в свой адрес

Певица Наталья Сенчукова рассказала, какое место в ее жизни занимают агрессия и хейт. В беседе с Teleprogramma.pro супруга солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина заявила, что не сталкивалась с хейтом в Сети и никогда не получала оскорбительных сообщений в свой адрес.

«Всегда уважительно относились, видимо, какую-то репутацию за много лет мы заработали», — сказала Наталья Сенчукова.

Более того, по словам артистки, она не ощутила не было негативного отношения к себе и на пике своей популярности в 1990-е годы.

«У моей гримерки выстраивались братки в очередь и спрашивали: „Кто последний?“ Очень были культурные. Конечно, какая-то гадость бывала, но мы это мимо ушей пропускали и не обижались», — поделилась певица.

Жена Виктора Рыбина считает, что агрессивные комментарии в Интернете Сети знаменитостям пишут люди «абсолютно глупые».

«Не может умный человек писать гадости. Это делает либо больной, либо глупый человек. Других к ним эпитетов у меня нет», — заявила артистка.

Напомним, Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин вместе 33 года, они познакомились в 1990 году. В 1999 году у артистов родился сын Василий.

Ранее мы писали о том, что сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий опроверг новости о скором пополнении в семье.