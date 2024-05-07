«Какую-то дурость написали»: PR-директор Гарика Сукачева опровергла его отказ выступать в России

Сообщения о том, что певец Гарик Сукачев отказался выступать в регионах России после срыва тура, не соответствует действительности. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила PR-директор артиста Анастасия Рогожникова.

По словам директора, исполнитель хита «Моя бабушка курит трубку» не собирается брать паузу в творческой деятельности и уже готовится к новым концертам. Анастасия Рогожникова призвала журналистов обращаться только у проверенным источникам, таким, как сайт, официальный Telegram-канал Игоря Сукачева.

«Информация, которая появилась в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности. <…> Это сообщение действительно очень странное, непонятно, откуда взяли эту информацию. Отмена нескольких концертов, которая произошла из-за безответственных организаторов, — это не повод не давать концерты в будущем», — заявила PR-директор Гарика Сукачева.

Представитель музыканта добавила, что они не будут обращаться в суд из-за ложной информации в СМИ.

«Обращаться в суд из-за этой публикации мы не будем. Они словно какую-то дурость на заборе написали. Не обращаться же в суд, чтобы эту дурость стерли, смысла нет. Но, к сожалению, приходится давать опровержение», — отметила Анастасия Рогожникова.

PR-директор также подчеркнула, что у Гарика Сукачева уже запланированы новые концерты в России. Так, 12 июля состоится его концерт в Москве.

Напомним, недавно Telegram-канал Mash сообщил, что Гарик Сукачев отказался выступать в российских регионах после отмены тура. По данным канала, певец сосредоточился на работе в театре «Современник» и планирует выступать только на корпоративах.

Ранее мы писали о том, что Гарик Сукачев отменил концерт в Челябинске из-за конфликта с организатором.