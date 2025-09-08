«Какую красоту создало сердце матери»: появились первые кадры памятника экс-мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы

На могиле бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы, скончавшегося в декабре прошлого года, появился памятник. Об этом рассказала адвокат семьи баскетболиста Маргарита Гаврилова.

В личном блоге юрист опубликовала видео, на котором показала памятник, который только установили на могиле Яниса Тиммы в Латвии. Маргарита Гаврилова намекнула, что к созданию надгробия приложила руку и его мать.

«Первое видео памятника, который установили родственники Янису Тимме. Еще нет оформления цветами, еще не состоялась официальная церемония — все это впереди. Но уже сейчас можно увидеть, какую красоту создало сердце матери. Память, воплощенная в камне, говорит громче любых слов… Лети, Янис, там на небесах ждут твою чистую и поруганную злом душу!» — поделилась адвокат семьи Яниса Тиммы.

В настоящее время Маргарита Гаврилова представляет интересы родственников покойного спортсмена и намерена наказать Анну Седокову по всей строгости закона. Семья Яниса Тиммы уверена: певица напрямую причастна к его смерти. Также артистка незаконно присвоила себе имущество экс-супруга, в результате чего тот остался практически ни с чем.

«Мы будем инициировать возбуждение уголовного дела в отношении Анны Владимировны Седоковой по статье о доведении до самоубийства. Это позиция семьи, и эту позицию разделяют многие люди, которые не прошли мимо чудовищной ситуации», — заявляла Маргарита Гаврилова.

Сама же Анна Седокова никак не реагирует на негатив в свой адрес. Более того, в последнее время бывшая солистка группы «ВИА Гра» намекает на новый роман, публикуя в соцсетях фото с роскошными букетами.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти баскетболиста в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели баскетболиста.

Ранее Анна Седокова вышла на связь после обвинений семьи Яниса Тиммы: «Тишина может быть громкой, чувства могут быть ломкой».