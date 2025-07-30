«Тишина может быть громкой»: Анна Седокова вышла на связь после обвинений семьи Тиммы

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова предпочитает не комментировать скандал из-за самоубийства бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, однако она нарушила молчание после очередных обвинений со стороны родителей спортсмена. Артистка в личном блоге опубликовала видеоролик из бассейна и подписала его фразой в стиле Джейсона Стейтема.

«Тишина может быть громкой, чувства могут быть ломкой», — написала Седокова.

Она также поблагодарила всех, кто «понимает и чувствует».

На опубликованных кадрах Анна продемонстрировала панорамный вид на Майами, где она сейчас отдыхает.

32-летний Янис Тимма совершил суицид в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года. Он прилетел в Москву из США, чтобы помириться с Седоковой. Пара официально развелась 9 декабря 2024 года.

Напомним, адвокат семьи Тиммы сообщала, что в правоохранительные органы Латвии и России были поданы заявления с целью привлечь Седокову к уголовной ответственности в связи с доведением бывшего мужа до самоубийства. Кроме того, она сообщила, что пара составила брачный договор на крайне невыгодных условиях для спортсмена.

Ранее сообщалось, что родственники Яниса Тиммы намерены оспорить результаты посмертной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Как заявила адвокат семьи Маргарита Гаврилова, исследование носит односторонний характер.