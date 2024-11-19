«Какова красота!»: Евгения Медведева снялась в белом платье по особому поводу

19 ноября фигуристка Евгения Медведева отмечает день рождения — ей исполнилось 25 лет. По этому поводу серебряный призер Олимпийских игр 2018 года поделилась в личном блоге кадрами, на которых предстала в белом платье, восхитив подписчиков.

На опубликованных фото Евгения Медведева запечатлена в белом облегающем платье без бретелек со шлейфом, подчеркнувшем ее фигуру. Фигуристка дополнила образ серьгами и босоножками на каблуках. Знаменитости сделали вечерний макияж и уложили волосы.

Пользователи Сети оценили образ спортсменки, отметив, что она красива «внешне и духовно».

«Какова красота! Женя, с днем рождения!», «Ты неординарная личность, великий талант и творец, внешне и духовно красивый человек. Здоровья тебе, твоим близким, любви, успехов, счастья», — написали в Сети.

Напомним, 15 ноября на «ЦСКА-Арене» в Москве состоялось юбилейное шоу, приуроченное к 25-летию Евгении Медведевой. В мероприятии приняли участие знаменитые фигуристы: Александра Трусова (Игнатова), Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Михаил Коляда, Анна Погорилая, Елена Радионова и другие.

Ранее мы писали о том, что Евгения Медведева раскрыла подробности расставания с фигуристом Дмитрием Чигиревым.