«Какой же я гениальный»: Денис Клявер рассказал о звездной болезни

Денис Клявер рассказал, как справлялся со звездной болезнью в начале карьеры, об этом сообщает aif.ru.

Группа «Чай вдовем», в которой состояли Стас Костюшкин и Денис Клявер начала свое существование в девяностые. Клявер вспомнил, как их группа участвовала в первом музыкальном конкурсе имени Виктора Резника. Тогда певцы заняли третье место. Чуть позже они все-таки заняли первое место – и это помогло стать настоящими звездами.

«А потом был исполнительский конкурс "Ялта – Москва. Транзит", где мы перепевали чужие песни. Жюри обращало внимание прежде всего на индивидуальность артиста. Мне кажется, это нам и помогло тогда занять первое место. Мы были, безусловно, индивидуальны», – вспомнил певец.

По мнению Дениса Клявера, тогда они и заразились своей первой звездной болезнью. От нее, к слову, музыкант излечился почти сразу.

«Мы буквально за три дня превратились в суперзвезд, что, кстати, и спровоцировало первую и, слава Богу, последнюю попытку звездной болезни. Представляете, ты никто и вдруг ты стал всем – тебя все любят, обожают. Сразу появляются мысли: какой же я гениальный, как же я сам себя недооценивал. Хотя это бред, конечно», – рассказал артист.

Позже эйфория от победы прошла и группе пришлось покорять новые вершины. Монетизировать свою популярность «Чай вдвоем» смогли только спустя несколько лет – когда на радиостанциях заиграла песня «Ласковая моя».

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