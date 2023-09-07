«Довели до предела»: изможденная Слава лечится за границей после скандала с Хайдаровым

Певица Слава улетела лечиться на Мальдивы после скандала с Тимуром Хайдаровым. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог артистки.

В августе 2023 года между певицей и хирургом произошел скандал. Тогда Слава публично рассказала о неудачной пластике и обвинила Тимура в непрофессионализме. По словам артистки, после операции на груди у нее появились асимметрия и «отвратительные шрамы». Своей историей Слава поделилась не только в соцсети, но и в эфире ТВ. Артистка не скрывает, что разбирательства довели ее до нервного истощения и серьезных проблем со здоровьем.

Как выяснилось, из-за стресса исполнительница хита «Одиночество» начала терять голос. Врачи прописали ей сильные антибиотики и голосовой покой. Чтобы восстановить организм, певица отправилась на Мальдивы.

«Улетела лечиться на Мальдивы. Переживания довели до предела, и я стала терять самое дорогое — голос. 3 месяца беспрерывного кашля, уже второй курс антибиотиков», — пожаловалась знаменитость.

Ранее модель Маша Малиновская заявила, что Тимур Хайдаров калечит женщин в промышленных масштабах. Подробности смотрите в этой статье.