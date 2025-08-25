«Какой заканчивать?»: певец Потап отказался завершать карьеру из-за Лаймы Вайкуле

Украинский певец Потап заявил, что планировал закончить свою карьеру, однако передумал после того, как увидел на сцене Лайму Вайкуле. Видео в интервью артиста на радио опубликовал Telegram-канал «Хуже не скажешь».

Недавно исполнитель выступил в Юрмале на одной сцене с Лаймой Вайкуле и Андреем Макаревичем* (признан иноагентом на территории РФ). Певец признался, что до концерта в Латвии у него иногда возникали мысли о завершении карьеры. Но пример артистов старшего поколения заставил его передумать.

«У меня уже были такие мысли, — может быть, заканчивать? А потом смотришь на Лайму Вайкуле или Макаревича* и думаешь, какой заканчивать?», — рассказал Потап.

Он также отметил, что у слушателей появился запрос на новые песни дуэта «Потап и Настя». Поэтому, по словам артиста, уже через пару лет проект может возродиться. Творческая пара распалась в 2017 году.

«Начинается милое движение друг к другу, потому что есть запрос. Люди очень хотят, чтобы Потап и Настя несли любовь и радость. Если будем возвращаться, то обязательно с альбомом, с новыми хитами. И тогда прокатаем серьезный мировой тур», — поделился планами исполнитель.

