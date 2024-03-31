«Какой я герой?»: Марат Башаров рассказал, как спас жизнь мужчине во время спектакля в Ростове-на-Дону

Актер и телеведущий Марат Башаров помог спасти жизнь мужчине во время своего спектакля «Жениться вам надо, барин» в Ростове-на-Дону. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артист поделился подробностями случившегося.

Недавно во время гастролей Марата Башарова в Ростове-на-Дону произошел инцидент. Актер был в этом городе со спектаклем «Жениться вам надо, барин» по повести Николая Некрасова «Осенняя скука».

Однако в первом акте внезапно объявили антракт раньше запланированного времени, поскольку одному из зрителей стало плохо. Тогда Марат Башаров попросил вызвать врача и побежал в зрительный зал, чтобы помочь пострадавшему.

«Я увидел, что люди начали шептаться, что человеку плохо. Бегом побежал. Его положили на кресло, попросил, чтобы махали программками на него, водичкой ему лоб намочили. А потом уже, когда поняли, что скорая едет, я просто объявил, чтобы люди из зала вышли, чтобы не было такой духоты. Я старался поддержать по возможности, пока мы ждали скорую», — рассказал Марат Башаров.

По словам артиста, он не видит ничего необычного в своем поступке, поскольку на его месте так бы поступил каждый.

«Да какой я герой? Это нормально: человеку стало плохо, надо помочь», — заключил актер.

Позднее выяснилось, что зрителю стало плохо из-за духоты в зале. Мужчине оказали необходимую помощь и отпустили домой. После вынужденного перерыва спектакль продолжили с того момента, на котором он был приостановлен.

Ранее сообщалось о том, что Марат Башаров вышел в свет с невестой, актрисой Асей Борисовой. Телеведущий уже давно состоит в отношениях с артисткой, а в прошлом году сделал ей предложение.