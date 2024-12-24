«Какой взрослый стал!»: Екатерина Климова вышла в свет с 16-летним сыном от Игоря Петренко

Екатерина Климова вышла в свет вместе с младшим сыном от брака с Игорем Петренко. Актриса и 16-летний Корней появились на спектакле в Театре Сатиры в Москве. Артистка поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге, восхитив поклонников.

Минувшие выходные актриса провела вместе с сыном Корнеем. Екатерина Климова и ее 16-летний сын побывали на спектакле «Пигмалион» в московском Театре Сатиры. Артистка призналась, что осталась в восторге от игры исполнительницы главной женской роли в постановке Ангелины Стречиной. Также знаменитость опубликовала в соцсети видео с сыном, на котором они зашли в переполненный буфет во время антракта.

«Почему в буфете бутерброды самые вкусные?» — спросила Екатерина Климова.

В ответ Корней пошутил: «Надо загуглить», что рассмешило актрису.

Поклонники Екатерины Климовой подчеркнули, что молодой человек заметно вырос. Многие добавили, что Корней «выиграл генетическую лотерею».

«Ну генетическую лотерею никто не отменял», «Какой взрослый парень стал! Надо же», «Без внимания девочек мальчишка явно не страдает», «Про генетическую лотерею тут уже говорили?», «Ну мамин сын! Копия», — написали в Сети.

Напомним, у знаменитости четверо детей. От первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым у Екатерины Климовой есть 22-летняя дочь Елизавета. Пара развелась в 2004 году и тогда же актриса вышла замуж во второй раз за коллегу Игоря Петренко. У пары двое сыновей — 18-летний Матвей и 16-летний Корней. В 2014 году артисты развелись, а через год Екатерина Климова вступила в брак с актером Гелой Месхи и развелась с ним в 2019 году. У экс-супругов есть 9-летняя дочь Белла.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Петренко впервые высказался о конфликте с Екатериной Климовой из-за алиментов на их общих детей. Актер отметил, что «у всех есть свои слабости».