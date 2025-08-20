«Какой ужас!»: Зепюр Брутян публично обратилась к адвокату Прилучного, заявившей об угрозах после дела Муцениеце
© Starface.ru
Актриса Зепюр Брутян прервала молчание после заявления адвоката Оксаны Даниеловой об угрозах. Юрист утверждает, что на нее оказывают давление из-за возбуждения уголовного дела против Агаты Муцениеце.
Жена Павла Прилучного обратилась к Даниеловой и публично поддержала ее. Она отметила, что женщина оказалась в страшной ситуации, и пожелала ей оставаться сильной.
«Какой ужас! Страшно! Держитесь», - отреагировала Зепюр на видеообращение юриста.
Напомним, что в личном блоге Даниелова рассказала о преследовании и угрозах. По ее словам, за ней стали следить неизвестные после того, как она занялась делом «небезызвестного лица». Поздно ночью, как утверждает адвокат, на территорию ее дома проникли и обесточили недвижимость. Также злоумышленники перекрыли ей выходы, из-за чего она не могла покинуть дом. Поэтому Оксана обратилась в правоохранительные органы.
Агата Муцениеце на заявления юриста пока никак не отреагировала. Сейчас актриса беременна от музыканта Петра Дранги и готовится к свадьбе.
Ранее стало известно, что адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова судилась с врачами после смерти мужа.