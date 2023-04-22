«Какой ужас ты сейчас сказала»: Гагарина и Чурикова устроили скандал в эфире

В шоу «Голос» из выпуска в выпуск разгораются скандалы. Инициаторами выступают сами наставники. На этот раз конфликт произошел между Полиной Гагариной и ведущей Яной Чуриковой.

Заметно, что среди членов жюри отличаются Антон Беляев и Владимир Пресняков. Их участники поражают зрителей своими талантами. А вот Баста продолжает всех задевать и высмеивать, и Полина Гагарина продолжает на всех обижаться.

Певица даже номера для своей команды строит с участием обид и драк. Например, Илона Красникова и Таис Урумидис по сюжету Гагариной разыграли драку на сцене. Они в шутку боролись, пока Илона не сорвала с соперницы парик.

Вероятно, Гагарину спровоцировал номер и она сама захотела драться. Когда телеведущая Яна Чурикова представила певицу словами «наш великий современник, который поет „Спектакль окончен“, Гагарина взбесилась.

«Ой, какой ужас ты сейчас сказала. Я всегда говорю, что спектакль продолжается», — заявила Полина в ответ.

Ранее мы писали, что в Сети высмеяли экс-супруга Полины Гагариной за полет эконом-классом.