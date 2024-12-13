«Какой ужас!»: невестка Валерии рассказала, как Арсений Шульгин сделал ей предложение

Невестка Валерии вспомнила, как Арсений Шульгин сделал ей предложение. Об этом стало известно из соцсетей.

Лиана Шульгина выложила в соцсетях видео, на котором запечатлен момент с предложением руки и сердца от сына Валерии Арсения Шульгина. В тот день ее молодой человек устроил романтический ужин в одной из башен «Москвы-Сити». Прямо напротив столика виднелась реклама на соседней башне комплекса, как вдруг она изменилась — в какой-то момент на ней появился текст с предложением выйти замуж.

Лиана до сих пор вспоминает тот момент со слезами на глазах.

«Я снова реву, когда смотрю это видео, вот что значит беременные гормоны. Помню в момент предложения я просто рыдала. Когда вышел оператор, я поняла, что это все снимают и первая мысль: „Какой ужас будет на видео!“» — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что невестка певицы Валерии сходила на УЗИ в Дубае.