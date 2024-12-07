«Какой у них убогий вкус»: уехавшая в Латвию Светлана Лобода «обрушилась» на россиян

Певица Светлана Лобода резко высказалась о россиянах и раскритиковала свою коллегу Натали. В беседе с POPCAKE светский обозреватель Никита Данилов рассказал о скандальной истории с экс-солисткой группы «ВИА Гра» на премии RU.TV.

В 2014 году Никита Данилов посетил премию RU.TV в Москве, на которой Натали получила награду за песню «О Боже, какой мужчина!», что вывело из себя Светлану Лободу. Певица публично «прошлась» по творчеству коллеги, назвав ее хит «дном». Артистка заявила, что у россиян, проголосовавших за Натали, «убогий» музыкальный вкус.

«Я ненавижу эту Натали, певичка деревенщина, поет для быдла и сельчанок, ее эта песенка про мужчину, ребят, просто дно, это не песня — это частушка. Да если бы я хотела, я могла бы одним звонком ее убрать из чартов. Смотришь на эту Натали и понимаешь, какой у россиян убогий вкус», — процитировал обозреватель Светлану Лободу.

По мнению Никиты Данилова, тогда в певице говорила зависть, поскольку песня Натали «О Боже, какой мужчина!» в 2014 году была на пике популярности. Также обозреватель отметил, что Светлану Лободу могла задеть «нескандальность» коллеги, которая за время карьеры не была замечена в конфликтах с другими артистами.

Напомним, в 2022 году Светлана Лобода прекратила свою деятельность на территории России, отменив запланированный концертный тур по стране. Экс-солистка «ВИА Гры» также заявила, что больше не будет записывать песни на русском языке и лишилась большей части поклонников и заработка. Тогда же певица уехала из РФ в Латвию вместе с семьей.

Ранее мы писали о том, что раскрыты условия для выступления Светланы Лободы в России. По словам продюсера Сергея Дворцова, артистка могла бы выступить в стране за 15 млн рублей.