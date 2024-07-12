15 млн рублей, черная икра и «Майбах»: названы условия для выступления Лободы в России

Продюсер Сергей Дворцов рассказал об условиях проведения концерта певицы Светланы Лободы в России. По его словам, раньше артистка вела себя в стране как королева, запрашивала черную и красную икру у организаторов шоу, но сейчас ее выступление на территории РФ исключено. Подробности узнал портал «Страсти».

Так как исполнительнице хита «Твои глаза» запретили въезд в Россию на 50 лет, продюсер считает, что даже тайно она вряд ли захочет выступить в Москве. Но если это все-таки было возможно, то гонорар был бы заоблачный.

«По поводу тайного приезда Лободы - это исключено, потому что ей запретили въезд на территорию Российской Федерации на 50 лет. За какие деньги она могла бы все-таки выступить? Я думаю, с ее аппетитом – не меньше чем за 15 млн рублей. Но такую сумму сейчас для нее никто не выделит. Сюда она не приедет, а если и решится, то ровно через 50 лет, если, конечно же, доживет до таких лет», - заявил Дворцов.

По словам продюсера, еще до СВО, чтобы Лобода дала концерт, организаторам приходилось выполнять ряд ее требований. Райдер у певицы был практически королевский.

«Лобода слишком себя вела здесь при своем статусе высокомерно, она унижала свою команду, оскорбляла. Она вела себя как королева, требовала в райдере красную и черную икру, «Майбах», заоблачные хотелки так называемые, которые организаторы вынуждены были исполнять. Лобода просто шиковала в России. Она получала все блага для известных и публичных людей», - поделился продюсер.

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