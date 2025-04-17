«Даже череп с трудом можно разглядеть»: Пугачева с помощью ретуши и фильтров прячет последствия операции

В Сети обсуждают внешний вид певицы Аллы Пугачевой на новом видео. Пластический хирург Мадина Осман отметила, что 76-летняя артистка ретуширует кадры – по ее мнению, таким образом исполнительница прячет неровности на лице после подтяжек.

«Алла Борисовна с помощью ретуши, скорее всего, скрывает последствия реабилитации после пластической операции. Все ее последние видео настолько отфотошоплены, что даже череп лица с трудом можно разглядеть», - сказала эксперт сайту mk.ru.

Осман считает, что певица сделала подтяжку и прошла реабилитацию. Однако это проходит небыстро в возрасте, как у исполнительницы, а результат не всегда получается тот, на который рассчитывает пациент.

«Скорее всего, с помощью ретуши и фильтров она прячет какие-то неровности, которые присутствуют на лице после многочисленных подтяжек», - считает хирург.

17 апреля певица обратилась к поклонникам и врагам после празднования дня рождения. Пугачева поблагодарила друзей, приехавших на праздник из разных стран, а также организаторов события и греческих музыкантов.