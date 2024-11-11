«Какой-то мужик. Мужу только не рассказывай»: Вилкова раскрыла правду о проблемах в браке с Любимовым

Актриса Екатерина Вилкова отреагировала на сообщения о проблемах в браке с Ильей Любимовым. Она решила посмеяться над домыслами и снялась в объятиях супруга, тем самым опровергнув, что они расстались.

Слухи о том, что звезды разошлись после 15-ти лет совместной жизни, появились этой осенью после светского мероприятия, на котором Вилкова появилась в компании режиссера Андрея Джунковского. Они позировали фотографам на красной дорожке, держась за руки, и при этом отказались что-либо комментировать журналистам.

Поклонники переживали, что их кумиры больше не вместе, ведь актриса уже давно не была замечена вместе с мужем. Но, как заверила Вилкова, у них с Любимовым все в порядке. Она высмеяла слухи, показав, как нежится в кровати с супругом.

«Тут какой-то мужик. Мужу только не рассказывай, что ты валяешься рядом, ладно? Ну, не самая плохая пятница, я считаю. Еще минут 15 есть поваляться и побегу. Домой надо мне», — пошутила Екатерина в личном блоге.

Чтобы окончательно развеять слухи, Вилкова обратилась к Любимову и назвала его «самым крутым мужиком».

Ранее хирург рассказал, какие процедуры делает Екатерина Вилкова для поддержания молодости.