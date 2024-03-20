Агент Никиты Кологривого высказалась о дебоше актера в баре Новосибирска

Агент Никиты Кологривого заявила, что актер уладил конфликт с руководством бара в Новосибирске. Об этом она сообщила в беседе с RT, ее комментарий появился в Telegram-канале издания.

Представитель звезды «Слова пацана» подтвердила его конфликт в одном из местных заведений. Но она добавила, что в настоящее время отношения между руководством заведения и артистом «улажены».

«Другого комментария у нас не будет», – добавила она.

Стало известно, что полиция Новосибирска проводит проверку по поводу действий актера Никиты Кологривого, который был замешан в инциденте в одном из ресторанов города. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что поступило заявление о том, что звезда «Слова пацана» «грубо нарушал общественный порядок» в одном из заведений города.

До этого издание «Абзац» сообщило, что актер ночью 19 марта находился в состоянии сильного опьянения, нападал на персонал ресторана и домогался до сотрудниц заведения. Одну из официанток он пытался соблазнить. Когда девушка сопротивлялась, Кологривый укусил ее за ногу.

Ранее мы писали о том, что устроившего дебош в баре Кологривого убрали из гала-концерта «Жванецкий». Молодой человек отменил свое выступление на гала-концерте «Жванецкий», который пройдет 31 марта в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village».