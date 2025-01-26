«Какой-то цинизм»: Яна Поплавская высказалась о присвоении звания находящемуся в коме Тиграну Кеосаяну

Яна Поплавская резко высказалась о присвоении попавшему в кому Тиграну Кеосаяну звания Заслуженного артиста России. В своем Telegram-канале звезда фильма «Про Красную Шапочку» назвала такое решение «циничным», поскольку оно было принято слишком поздно.

По мнению актрисы, артистам нужно присваивать почетные звания «своевременно», чтобы они могли в полной мере оценить это событие и чувствовать мотивацию. Яна Поплавская возмутилась тем, что в случае с находящимся в коме Тиграном Кеосаяном это произошло «запоздало». Артистка выразила надежду на то, что режиссер сможет «выкарабкаться» и порадоваться новости.

«Дай Бог, чтобы он выбрался и смог обрадоваться, что его наконец-то признали заслуженным! Почему всегда так запоздало? Какой-то цинизм в этом, почему нельзя сделать своевременно? Чтобы человек почувствовал эту радость, чтобы мог отпраздновать с семьей, чтобы гордились родители. Чтобы признание мотивировало артиста творить, расти…» — высказалась Яна Поплавская.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» отметила, что по-настоящему заслуживающие звания люди должны «пройти десятки бюрократических процедур, годами ждать и, возможно, никогда не дождаться». Яна Поплавская подчеркнула, что сейчас почетные звания лишены своей значимости, поскольку их присваивают только «кому надо».

«Зато „кому надо“ и „заслуженных“, и „народных“ присваивают по щелку пальца. Даже когда такого артиста никто не знает. Все нужно делать во время жизни, когда человек здоров, в светлом уме и твердой памяти», — заявила актриса.

Напомним, в конце декабря 2024 года 59-летний Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть из-за проблем с сердцем и в настоящее время находится в коме. При этом ранее сам режиссер говорил, что он человек «с тремя инфарктами, с семью стентами».

Ранее сообщалось о том, что певица Слава отказалась от звания заслуженной артистки России. Она заявила, что не хочет стоять в одном ряду с теми, кто «получает награды благодаря каким-то бумажкам».