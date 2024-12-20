Иноагент Андрей Макаревич решил не оспаривать закрытие его фирмы в России

Исполнитель Андрей Макаревич* (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) не будет оспаривать решение о закрытии его ООО «Философия ненасилия». Об этом в беседе с aif.ru заявил адвокат певца Антон Чернин.

«Нет, не будет. Оно было открыто согласно требованиям „закона об иноагентах“, а с тех пор требования изменились. Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича в России нет», — объяснил он.

Общество с ограниченной ответственностью «Философия ненасилия» было основано в январе 2023 года Макаревичем и мыслителем Рубеном Апресяном* (также признан в России иноагентом), его уставной капитал составил 12 тыс. рублей. Фирма должна была заниматься производством фильмов и ТВ-программ, рекламной деятельностью и оказанием полиграфических услуг. Из-за того, что никаких данных о ее деятельности налоговые органы не получали, ФНС в декабре приняла решение о ее закрытии и исключении из ЕГРЮЛ.

Макаревич вместе с женой уехал из России в 2022 году из-за несогласия с политикой властей страны. В том же году его внесли в список иноагентов. Соучредитель «Философии ненасилия» Апресян, награжденный этим званием несколькими месяцами позднее, известен как специалист по истории этики и морали. Как утверждает ряд СМИ, он имеет прямые коммерческие связи с фондом Сороса, который регулярно обвиняют в спонсировании протестов и революций по всему миру.

Ранее Макаревич отличился очередным русофобским заявлением — он сравнил граждан России с фашистами.

*физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом