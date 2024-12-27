Какой срок дали эпатажному певцу Шарлоту*, сжегшему свой паспорт

Самарский областной суд вынес приговор по делу певца Эдуарда Шарлота* (внесен в список экстремистов и террористов в России). Его обвинили в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Как сообщает Kp.ru, прокурор запрашивал для певца семь лет и пять месяцев колонии, отказавшись от обвинения в экстремизме и уничтожении собственного паспорта.

В итоге суд приговорил исполнителя к 5,5 годам колонии-поселения и к четырем годам запрета пользования интернетом.

В последнем слове певец извинился за «провокационные видеоролики» и заявил, что «созрел зачать дитя от своей избранницы». В своем обращении артист также сказал, что хочет помогать отцу и брату-близнецу, у которого обнаружили рак крови.

Артиста задержали в ноябре 2023 года, когда он прилетел из Армении в Пулково. До этого молодой человек сжег на видео свой российский паспорт. Во время судебных заседаний он говорил, что хотел поменять документ, так как ему не нравилась фотография.

Недавно мы писали, что находящийся в СИЗО певец потребовал психолога. Он заявил об ухудшении ментального здоровья.

*(внесен в список экстремистов и террористов в России)