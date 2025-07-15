«Какой он артист? Золотым голосом не назовешь»: Сергей Соседов заявил, что не хочет слышать Николая Баскова

Сергей Соседов ответил Николаю Баскову, в ответ на критику потребовавшего его «закрыть рот». В разговоре с «Общественной службой новостей» музыкальный критик заявил, что певцу, которого уже давно нельзя назвать «золотым голосом», больше нечего делать на сцене.

Недавно Сергей Соседов, известный колкими высказываниями в адрес звезд шоу-бизнеса, призвал Николая Баскова завершить карьеру и дать дорогу молодым. В ответ артист посоветовал журналисту «закрыть рот» и не мешать его творческой деятельности: «А вообще, известному критику говорить такие слова о людях, которые уже много лет остаются известными и популярными… Давайте ему скажем: „Не пора ли ему просто закрыть рот?“»

Комментируя выпады певца, критик не отказался от своих слов. По мнению Сергея Соседова, Николай Басков уже давно лишился голос, в его внешность уже не та, поэтому артисту нужно уйти со сцены.

«Там разве остался голос? Там разве осталась внешность? Вы посмотрите на него, какой он артист? Поет под фонограмму, золотым голосом его точно сейчас не назовешь. И в целом я бы ему посоветовал первым закрыть рот, потому что слушать голос Баскова, а уж тем более его пение, отнюдь не приятно», — возмутился журналист.

Собеседник издания отметил, что за последние годы артист не выпустил ни одного хита и «цепляется за старое».

«Басков поет старый репертуар, который уже никто не слушает. А чтобы омолодить аудиторию, он постоянно лезет к этим несчастным блогерам. Мне очень жаль этих детей, которым приходится как-либо коммуницировать с Басковым», — заявил Сергей Соседов.

В заключение критик признался: он больше не хочет обсуждать певца, который потерял в его глазах авторитет.

Ранее Сергей Соседов заявил, что никогда не призывал Николая Баскова покинуть сцену: «Другое дело, что его много в эфире, на всех телеканалах».