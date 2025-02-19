«Какой-нибудь супергерой»: певица Нюша задумалась о карьере актрисы

Певица Нюша рассказала, что хочет сыграть супергероя в кино. Об этом сообщает RU.TV.

Исполнительница хита «Выбирать чудо» Нюша рассказала, что всегда мечтала сниматься в кино. По ее словам, она когда-нибудь реализует свое желание.

«Я люблю кино и с удовольствием бы. Я думаю, я снимусь», — уверена она.

При этом певица поделилась, что хотела бы сыграть роль супергероя.

«Вот какой-нибудь супергерой — это прям классно!» — призналась она.

Напомним, Нюша снималась в сериалах «Универ» и «Люди Хэ», где играла саму себя. В 2014 году она приняла участие в съемках фильма «Друзья друзей». На портале «Кинопоиск» зрители оценили картину в 3,3 балла из 10.

Ранее мы писали о том, что Нюша купила дочке от Игоря Сивова платье за 100 тысяч рублей.