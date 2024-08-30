55-летняя модель Светлана Бондарчук ответила на сравнения с Паулиной Андреевой. Светлана дала отпор критикам в Telegram-канале.

Пользователи Сети раскритиковали новые снимки знаменитости. Они отметили, что Паулина, в отличие от Светланы, не делает публикаций, хотя «на нее всегда приятно смотреть». Бондарчук заявила, что ее не обижают и не злят едкие комментарии. По ее мнению, публичным людям не избежать осуждений и разговоров.

«Не будешь же ты обижаться на дождь, который испортил прическу. Только на себя, потому что не взял зонтик», — высказалась знаменитость.

По словам Светланы, она не испытывает никаких чувств к хейтерам, хотя раньше жалела их. Она считает, что агрессия — это осознанный выбор взрослого человека.

«Пусть лучше выплеснут негатив в Сети. Подобное приходится испытывать Криштиану Роналду или Ким Кардашьян. Или, например, студентке, которую обсуждают за спиной однокурсники, или сотруднику компании, где сложился не самый приветливый коллектив», — заявила Бондарчук.

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