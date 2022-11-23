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01:40, 23 ноября 2022
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Появились четыре версии, по котором супруг Анны Нетребко поставил смайлик на физиономию Баскова

Появились четыре версии, по котором супруг Анны Нетребко поставил смайлик на физиономию Баскова

Народный артист Азербайджана, оперный певец Юсиф Вилят оглы Эйвазов не ревнив, и к дружеским отношениям между своей женой и Николаем Басковым всегда относился с творческим пониманием.

И вдруг на репосте группового фотоснимка (Малахов, Басков, Нетребко, Эйвазов и Киркоров), который опубликовал Андрей Малахов, взял, да и разместил смайлик прямо на лице участника движения Putin Team.

В Сети появились несколько версий этого поступка.

  1. Политическая. Эйвазов и Нетребко таким образом вычеркнули Баскова из числа друзей в связи с расхождением во мнении относительно событий на Украине.
  2. Творческая. Эйвазов считает, что на фото может быть лишь один «золотой голос».
  3. Дружеская. Смайлик – дань признания попытки Баскова смягчить осуждение отъезда звездной пары за рубеж. Известно, что Николай высказывал предположения, что Нетребко сделала это под давлением.
  4. Ошибочная. У азербайджанского певца просто дрогнула рука, и смайлик попал не туда, куда надо.

Passion.ru принимает и другие читательские версии.

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