01:40, 23 ноября 2022
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Появились четыре версии, по котором супруг Анны Нетребко поставил смайлик на физиономию Баскова
Народный артист Азербайджана, оперный певец Юсиф Вилят оглы Эйвазов не ревнив, и к дружеским отношениям между своей женой и Николаем Басковым всегда относился с творческим пониманием.
И вдруг на репосте группового фотоснимка (Малахов, Басков, Нетребко, Эйвазов и Киркоров), который опубликовал Андрей Малахов, взял, да и разместил смайлик прямо на лице участника движения Putin Team.
В Сети появились несколько версий этого поступка.
- Политическая. Эйвазов и Нетребко таким образом вычеркнули Баскова из числа друзей в связи с расхождением во мнении относительно событий на Украине.
- Творческая. Эйвазов считает, что на фото может быть лишь один «золотой голос».
- Дружеская. Смайлик – дань признания попытки Баскова смягчить осуждение отъезда звездной пары за рубеж. Известно, что Николай высказывал предположения, что Нетребко сделала это под давлением.
- Ошибочная. У азербайджанского певца просто дрогнула рука, и смайлик попал не туда, куда надо.
Passion.ru принимает и другие читательские версии.
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://7days.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: