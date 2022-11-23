Появились четыре версии, по котором супруг Анны Нетребко поставил смайлик на физиономию Баскова

Народный артист Азербайджана, оперный певец Юсиф Вилят оглы Эйвазов не ревнив, и к дружеским отношениям между своей женой и Николаем Басковым всегда относился с творческим пониманием.

И вдруг на репосте группового фотоснимка (Малахов, Басков, Нетребко, Эйвазов и Киркоров), который опубликовал Андрей Малахов, взял, да и разместил смайлик прямо на лице участника движения Putin Team.

В Сети появились несколько версий этого поступка.

Политическая. Эйвазов и Нетребко таким образом вычеркнули Баскова из числа друзей в связи с расхождением во мнении относительно событий на Украине. Творческая. Эйвазов считает, что на фото может быть лишь один «золотой голос». Дружеская. Смайлик – дань признания попытки Баскова смягчить осуждение отъезда звездной пары за рубеж. Известно, что Николай высказывал предположения, что Нетребко сделала это под давлением. Ошибочная. У азербайджанского певца просто дрогнула рука, и смайлик попал не туда, куда надо.

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