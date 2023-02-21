«Какой большой стал»: Дмитрий Маликов показал повзрослевшего сына от суррогатной матери

В 2018 году Дмитрий и Елена Маликовы вновь стали родителями. Супруги не скрывали, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства, так как певцу на тот момент было 48 лет, а его жене 55. Старшие дети и близкие пары сначала оказались шокированы, но затем полностью поддержали пополнение в семье.

Недавно Маликов опубликовал новое фото сына, которое произвело настоящий фурор в Сети. Марку уже пять лет, и он растет светловолосым и улыбчивым мальчиком. Пользователи в Сети отметили, что он, как и остальные дети супругов, сильно похож на отца.

«Какой большой стал, и на папу похож», «Лапочка, как и папа», «Какой прекрасный малыш», «Золотой мальчишечка», «Какой он хорошенький», - комментировали поклонники артиста новую публикацию с Марком.

Напомним, что мальчику исполнилось пять лет в конце января этого года. Для звездного наследника родители устроили настоящее торжество, на которое пригласили аниматоров. Один из них так сильно подкидывал изменника на мячике, что Елена Маликова даже испугалась, что с ребенком может что-то случиться. К счастью, все обошлось, и праздник закончился без происшествий.

Ранее Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь с днем рождения, опубликовав архивный снимок с ней.