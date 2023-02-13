«Забрали из роддома»: 53-летний Дмитрий Маликов показал новорожденного ребенка

13 февраля Стефании Маликовой исполнилось 23 года. За юные годы девушка успела достичь немалых высот. Она успешно закончила обучение в университете и теперь развивает свой бизнес. Вот почему звездный отец поспешил с особым трепетом поздравить дочь.

В социальной сети Дмитрий показал архивный снимок, сделанный в 2000-м году. На нем артист запечатлен с новорожденной наследницей. По словам Маликова, это его первая фотография со Стешей.

«Это наше с тобой первое фото, как только мы с мамой забрали тебя из роддома. С тех пор у нас тысячи фотографий, надеюсь, еще будут миллионы. Мы тебя очень любим, гордимся и желаем всего самого доброго! Будь счастлива!» — высказался артист.

К слову, многие коллеги поспешили поздравить Маликовых с этим радостным событием. Не стала исключением и Наталья Подольская, которая оставила лаконичный комментарий с пожеланиями под постом.

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