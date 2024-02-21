Адвокат Добровинский запустил мнение об иске Костюшкина к Филиппу Киркорову. Об этом сообщает NEWS.ru.

Накануне стало известно о том, что Стас Костюшкин обвинил Филиппа Киркорова в краже образа. Напомним, певец появился в шоу «Маска» в черном коротком парике. На нем был классический костюм и очки с прозрачными стеклами.

Позже Стас Костюшкин заявил, что внешний вид Киркоров скопировал с его образа «Виталика». Артист пригрозил коллеге судебным иском.

По словам адвоката Киркорова, Александра Добровинского, подобные угрозы не более, чем шутка.

«Он сказал вчера в виде шутки. Я думаю, это шутка. Думаю, что образ [Костюшкина, — прим. ред.] в суде будет трудно доказать», — объяснил он.

Напомним, Филипп Киркоров вернулся в шоу «Маска» 18 февраля. Зрители были удивлены новым скромным образом певца. Предполагается, что произошедшие изменения в облике артиста произошли после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

Ранее мы писали о том, что Киркоров вступился за Пугачеву, обвиненную в загубленных карьерах артистов.