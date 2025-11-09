«Какое же он чмо. Неприятно разочаровываться»: Стас Садальский «прошелся» по певцу Akmal' после скандала

Станислав Садальский резко высказался о певце Akmal', попавшем в скандал с флагом на концерте в Казахстане. В своем Telegram-канале актер заявил об оскорбительном поведении артиста и назвал его «чмом».

В личном блоге Стас Садальский опубликовал статью об Акмале из СМИ, в которой рассказывается, как певец на самом деле ведет себя вне сцены. В публикации упоминается не только недавний скандал с сине-желтым пакетом и флагом Казахстана, но и факты из его закулисной жизни, где он «слишком много себе позволяет». Так, организатор концерта артиста в Петропавловске раскрыл, как тот раскритиковал гримерку из-за неприятного запаха, хотя там было чисто и свежо.

Однако на этом капризы молодого исполнителя не закончились. По словам собеседника издания, Акмаль публично потребовал убрать из гримерки иконы. Певец якобы заявил: «Я мусульманин и в одном помещении с православными иконами находиться не буду». Сотрудник артиста незамедлительно оторвал иконы от стены. Более того, исполнитель проигнорировал внимание и подарки поклонников – после концерта их просто «свалили в кучу».

«Его люди все свалили в кучу за сценой и бросили как хлам – гора подарков так и осталась валяться в театре после отъезда артиста», - возмутился Вадим Тимошин.

Организатор концертов также пожаловался, что у Akmal' огромные запросы.

Увидев разоблачительные материалы, Стас Садальский разочаровался в певце, который позволяет себе «превозноситься» над другими людьми. Актер признался, что понимает Полину Гагарину, которая была наставницей молодого артиста на шоу «Голос. Дети».

«Испытание славой - тот самый «соблазн» надеть корону, зазнаться, стать высокомерным, превознестись над другими людьми. Какое же ЧМО оказался Акмаль, привожу только маленький отрывок завтрашнего выпуска газеты. Как же неприятно разочаровываться в людях, теперь я Гагарину понимаю», - заявил Стас Садальский.

Напомним, на концерте в Казахстане 23 октября Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) отказался принять подарок от поклонницы в пакете сине-желтого цвета, призвав «сжечь» его. В результате вспыхнул скандал: многие обвинили певца в оскорблении флага Республики Казахтан с его национальными цветами. Сам же артист позднее заверил, что у него не было цели оскорбить национальный символ.

Ранее в Казахстане отменили концерты Akmal' после скандала с сине-желтым пакетом.