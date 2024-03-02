«Какое-то странное чувство вины»: Елизавета Боярская рассказала, почему пропала из светской тусовки

Актриса Елизавета Боярская в последнее время почти перестала появляться на светских мероприятиях. В беседе со Светланой Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света» артистка призналась, что сейчас она сосредоточена на семье и уделяет все свободное время детям.

По словам Елизаветы Боярской, они с супругом, актером Максимом Матвеевым, стараются проводить свободное время с сыновьями, Андреем и Григорием. В связи с этим актриса пропала из светской тусовки.

«Мне постоянно говорят, Лиза, что ж вы никуда не ходите, вас не увидишь ни на какой тусовке, ни на каком мероприятии. Я не знаю, может это какое-то странное, не понятно откуда возникшее чувство вины, хотя я так не думаю, потому что объективно мы все свободное время проводим с детьми. Мне нравится, мне кайфово с ними», — поделилась Елизавета Боярская.

Артистка отметила, что семья для нее всегда была на первом месте. Елизавета Боярская призналась, что сейчас готова отдавать всю себя детям.

«Сейчас есть некоторый культ детей, что мне очень близко», — отметила актриса.

Елизавета Боярская поделилась, что они с мужем стараются быть внимательными к детям и выстраивать с ними доверительные отношения.

«Мы с Максимом стараемся быть чуткими к детям, замечать и проговаривать любую ситуацию. Очень хочется, чтобы они нам доверяли. Вроде бы пока так и складывается», — отметила знаменитость.

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